اختتام دورة إعداد المدربين “TOT” بأبها

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ابها
اختتمت مساء اليوم بفندق أزد بمدينه أبها دورة إعداد المدربين TOT للمدرب عبدالله القحطاني ، والتي إستمرت لمده خمسه أيام ، قدم فيها المدرب كل ما يحتاجه المدرب لكي يكون مدرباً ناجاً .
وتناول المدرب في دورته العديد من المحاور ومنها : مفاهيم ونظريات التدريب ، مهارات العرض والألقاء ، مهارات تصميم الحقيبة التدريبية ، الألعاب التدريبية، بناء الأنشطة التدريبية ؛”، الأساليب التدريبة ، والتسويق الشخصي للمدرب .
وقدم المدرب “عبدالله القحطاني” في كلمة له شكره للجميع على ما وجده من تعاون منهم ، وحرصهم على الاستفادة مما قدم لهم ، ومشاركتهم الإيجابيه ، متمنياً لهم التوفيق في المرحله الجديدة في حياتهم “.
وفي ختام الدورة تم تسليم الشهادات للحضور من الجنسين ، الحدير ذكره أن الدورة معتمده من المؤسسه العامه للتدريب المهني والتقني .
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