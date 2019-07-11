اختتام دورة إعداد المدربين “TOT” بأبها

ابها

اختتمت مساء اليوم بفندق أزد بمدينه أبها دورة إعداد المدربين TOT للمدرب عبدالله القحطاني ، والتي إستمرت لمده خمسه أيام ، قدم فيها المدرب كل ما يحتاجه المدرب لكي يكون مدرباً ناجاً .

وتناول المدرب في دورته العديد من المحاور ومنها : مفاهيم ونظريات التدريب ، مهارات العرض والألقاء ، مهارات تصميم الحقيبة التدريبية ، الألعاب التدريبية، بناء الأنشطة التدريبية ؛”، الأساليب التدريبة ، والتسويق الشخصي للمدرب .

وقدم المدرب “عبدالله القحطاني” في كلمة له شكره للجميع على ما وجده من تعاون منهم ، وحرصهم على الاستفادة مما قدم لهم ، ومشاركتهم الإيجابيه ، متمنياً لهم التوفيق في المرحله الجديدة في حياتهم “.

وفي ختام الدورة تم تسليم الشهادات للحضور من الجنسين ، الحدير ذكره أن الدورة معتمده من المؤسسه العامه للتدريب المهني والتقني .

Advertisements