شرطة #جبل_طارق: القبض على قبطان ناقلة #النفط الايرانية ومساعده

صحيفة الخليج الالكترونية

أوقفت الشرطة في جبل طارق اليوم قبطان ناقلة النفط الايرانية “غريس 1” التي احتجزتها سلطات هذه المنطقة البريطانية الخميس الفائت، إضافة الى مساعده، وفق ما أعلن متحدث باسم الشرطة.

والضابط ومساعده اوقفا استنادا إلى تأكيد السلطات بانتهاك العقوبات. وقالت سلطات جبل طارق إن الناقلة كانت في طريقها الى سوريا لايصال شحنة من النفط.