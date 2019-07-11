وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة، الخميس، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
ويبدأ تنفيذ القرار في مصر في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس، الموافق 25 يوليو 2019.
ونص القرار في مادته الثانية، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ "ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
وكان الرئيس المصري قد أصدر في 12 أكتوبر من عام 2017 قرارا وافق عليه مجلس الوزراء، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد هجوم "الواحات البحرية"، الذي أسفر عن مقتل 17 شرطيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد حالة الطوارئ في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.