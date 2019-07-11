انفجار قرب كنيسة في مدينة القامشلي السورية

© Sputnik . Pavel Lisitsin

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" وقع الانفجار بجانب كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلي وتسبب بإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية.

وأفاد مراسل "سانا" في الحسكة بأن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة وتسبب بإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية في جوانب من الكنسية والمحال التجارية والسيارات.

والقامشلي مدينة سورية تقع في جهة الشمال الشرقي على الحدود مع تركيا وعلى مقربة من سفح جبال طوروس بمحاذاة مدينة نصيبين التركية، وتتبع إداريًا محافظة الحسكة ويمر بالمدينة نهر الجقجق.

وأعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أليكسي باكين، أمس الأربعاء، أن التشكيلات المسلحة غير الشرعية خلال الـ 24 ساعة الماضية، أطلقت النار على بلدة جورين في محافظة اللاذقية ما أسفر عن مقتل ثلاثة سوريين.

Advertisements

وقال باكين "خلال اليوم الماضي، هاجم المسلحون بلدة جورين في محافظة اللاذقية… وأسفر القصف بصواريخ صناعة يدوية على بلدة جورين، عن مقتل ثلاثة مدنيين".

كما أشار باكين إلى أن هناك زيادة في حجم أعمال الإصلاح والتعمير فيما يتعلق بالبنية التحتية والأغراض الاجتماعية. فقد تم إصلاح وتعمير 31984 منزلا وعمارة سكنية و178مؤسسة طبية و874 مؤسسة تعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، عاد إلى ديارهم في سوريا حتى الآن 404019 شخصا من دول أجنبية ومن النازحين داخليا.