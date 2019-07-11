متظاهرو السودان - ثكالى وأيتام وآلام والثورة مستمرة

دبي - بواسطة محمد فارس أمل هي معلمة قيثارة، لكنها لا تعرف أن كانت ماتزال قادرة على العزف على هذه الآلة، لأنّ ذراعيها كسرتا حين كانت تتظاهر وواجهت حملة قمع الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم التي أسفرت عن مقتل عشرات. © Reuters/U. Bektas Provided by Deutsche Welle

أمل أم أربعة أطفال توقفت عن المشاركة في المظاهرات، لكنها تدعم من البيت حركة المعارضة السودانية. والمرأة النحيفة قادرة على تحريك يدها اليمنى، لكنها فقدت كل شعور في اليد اليسرى، وبالرغم من ذلك فإنها لم تفقد الابتسامة وتستقبل ضيوفها في بيت والدها حيث لا يراقبها أحد، لأن أمل تريد أن تحكي ماذا حصل في (الثالث من حزيران/ يونيو عام 2019) في العاصمة الخرطوم:" الهجمات علينا بدأت في شارع النيل. والشباب هربوا إلى الجسور...لكن المهاجمين طاردوهم. وكنت أعرف أن شيئا سيئا سيحصل".

وبعدها بقليل سمعت أمل طلقات نارية. هي والمتظاهرون الآخرون في الساحة أمام المقر الرئيسي للجيش كانوا يحاولون الاختباء وهربوا لإنقاذ حياتهم، لكن رجالا مسلحين بدأوا يضربونهم. وقالت لقناة التلفزة العامة الألمانية: "عندما انكسرت يداي، بدأوا في ضربي على الرأس. وسقطت على الأرض. وعندما كنت مرتمية على الأرض داسوني بالأرجل وشتموني. وواحد منهم سألني: ماذا حصل لك؟ قلت انكسرت يداي. ورد علي "ذراعاك لم تنكسرا. لا أحد فعل ذلك...".

وبعد ساعات من التيه وجدت أمل الطريق إلى أحد المستشفيات، لكنها لم تتلق العلاج. المستشفى يعج بأشخاص مصابين بطلقات نارية وجروح بليغة. وأكثر من 60 شخصا توفوا في هذه الليلة.

وبين عشرات الأكوام الترابية في أحد الأحياء جنوب الخرطوم، تنحني خدوم لتقبل شاهداً كتب عليه اسم نجلها الذي قتل خلال قمع الحركة الاحتجاجية المتواصلة في السودان منذ عدة أشهر. © Reuters/M.N. Abdallah سودانيون يقاومون القنابل المسيلة للدموع

وكان صباحاً من صباحات نيسان/ابريل حينما شرب المعز الشاي قبل أن يغادر البيت المتواضع الذي يسكن فيه مع أهله في الرميلة جنوب الخرطوم إلى مكان عمله.

ويقع مكتب المعز في مبنى يضم أيضاً مكاتب قناة الجزيرة القطرية وعلى مقربة من مكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم.

وقالت خدوم لوكلة فرانس بريس إن "المبنى كان تحت رقابة جهاز الأمن والمخابرات الوطني النافذ جداً". وبعد وقت قصير من وصول المعز إلى عمله، بدأ زميله بالتقاط الصور عبر هاتفه من نافذة المكتب لقوات الأمن التي تراقب المبنى. وفجأة اخترقت رصاصة النافذة واستقرت في قلب المعز الذي كان يقف إلى جانب زميله. وتوفي الرجل البالغ من العمر 45 عاماً على الفور.

ودفعت عائلة المعز ثمناً غالياً من أجل ثورة السودان التي أسقطت الرئيس عمر البشير في نيسان/ابريل الذي حكم لثلاثة عقود، مثل العشرات من العائلات الأخرى التي خسرت ابناً أو قريباً أو أخاً. والآن، تريد عائلة المعز العدالة.

وطالب والداه بفتح تحقيق رسمي، وبأن يواجه القاتل عقوبةً وفق مبدأ "العين بالعين". لكن خدوم ترى أن أمل إيصال القضية إلى المحكمة وإدانة جهاز الأمن والمخابرات ضئيل جداً.

شاهد الفيديو: أصوات من الشارع السوداني بعد عودة الإنترنت: كنا معزولين عن العالم - Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي تيلور سويفت تسقط آل كردشيان من صدارة أعلى الأجور تصدرت المغنية تيلور سويفت قائمة الأعلى أجرا في مجال الترفيه يوم الأربعاء، لكن بفارق ضئيل عن اثنين من عائلة كارداشيان: نجمة تلفزيون الواقع التي أصبحت فيما بعد رائدة صناعة مستحضرات التجميل كايلي جينر ومغني الراب كاني وست. ضمت أيضا قائمة فوربس 100 السنوية للمشاهير نجوم الكرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار بين العشرة الأوائل، جنبا إلى جنب مع المغني وكاتب الأغاني البريطاني إد شيران وفريق السوفت روك الذي شُكل في السبعينيات "ذي إيجلز"، والذي بدأ جولة جديدة في 2018. وعاد وست، زوج كيم كارداشيان، إلى القائمة بعد غياب أربع سنوات. وتفيد تقديرات فوربس أن مكاسبه بلغت 150 مليون دولار قبل الضرائب، وهو ما يعود في أغلبه إلى خطه للأحذية الرياضية "ييزي"، ليحتل المركز الثالث. وحلت كيم كارداشيان في المرتبة 26 بالقائمة. وكسبت سويفت، بدعم من جولتها وألبومها في 2018 "ربيوتيشن"، ما يقدر بنحو 185 مليون دولار لتحل في المرتبة الأولى. وتصدرت نجمة البوب البالغة من العمر 29 عاما القائمة في 2016 أيضا بعد جولتها وألبومها الأعلى مبيعا "1989". وحلت جينر (21 عاما)، وهي أخت غير شقيقة لكيم وكلوي وكورتني كارداشيان، في المركز الثاني بعد تقديرات بتحقيقها 170 مليون دولار بفضل شركتها المتخصصة في طلاء الشفاه ومستحضرات التجميل والتي تعمل عبر الإنترنت وحققت رواجا كبيرا. للمزيد على يورونيوز: بسبب اعتراض ياباني .. كيم كاردشيان تعلن موقفا جديدا بشأن ملابس "كيمونو" الداخلية شاهد: كيم كاردشيان تطلق مشروعها الجديد من البيت الأبيض حساب كارداشيان لا يهدأ بسبب خطها الجديد للملابس الداخلية "كومينو" Euronews (Ar)

شاهد: عاصفة هوجاء تجبر الناس على الهرب ركضاً من أحد الشواطئ الإيطالية ضربت عاصفة رياح قوية شواطئ إيطاليا الشمالية الشرقية منذ فترة ما بعد الظهر من أمس، الثلاثاء، مقتلعة بعض الأشجار ومسجلة أضرار مادية أخرى. ويظهر شريط الفيديو أعلاه، الذي صوّره أحد الهواة، الناس على الشاطئ يهربون من العاصفة التي تقترب منهم شيئاً فشيئاً، فيما يسمع صوت الرعد. وجاءت العاصفة المفاجئة بعد أيام من الحر الخانق التي شهدتها إيطاليا، وهي نتجت عن اصطدام بين تياريْن، أحدهما حار والآخر بارد، بحسب ما تقوله وكالة الأرصاد الجوية الإيطالية. وحطّمت العاصفة عددا من السيارات وسطوح المنازل فيما أدت إلى اقتلاع الكثير من الأشجار في منطقتي أنكونا وتيرامو الواقعتين إلى وسط-شمال البلاد. أيضاً على يورونيوز: الباريسيون يسترقون ساعة استجمام على ضفاف نهر السان كما لو كانوا على شاطئ البحر شاهد: برد وثلج في يوم من أيام الصيف الحارة في المكسيك Euronews (Ar)

شاهد: إيفانكا ترامب تتجاهل أسئلة صحفية حول تصريحات السفير البريطاني تجاهلت إ يفانكا إبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سؤال وجهته لها إحدى الصحفيات بشأن إدارة ترامب الأب للبلاد، بعد الكشف عن مراسلات سرية يصف فيها السفير البريطاني الإدارة الأمريكية بأنها خرقاء وترامب بأنه "مخبول" و"غبي". ويظهر مقطع فيديو تم تصويره يوم أمس الثلاثاء 9 يوليو/تموز، الصحفية وهي توجه السؤال التالي لإيفانكا "السيدة ترامب ما رأيك في تعليقات السفير حول إدارة ترامب؟ هل إدارة ترامب خرقاء ؟ هل توافقي على قرار والدك بعدم التعامل مع السفير البريطاني بعد الآن؟ هل إدارة ترامب غير كفؤة، كما قال السفير البريطاني؟ هل يمكن أن نحصل على كلمة سريعة حول ذلك، من فضلك؟"، إلا أنها لم تتجاوب ولم تنطق بكلمة واحدة بل تابعت سيرها دون اكتراث. وتسربت مراسلات السفير كيم داروك لصحيفة بريطانية يوم الأحد مما أثار غضب ترامب الذي كتب تغريدة لاذعة على تويتر هاجم فيها السفير ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أعطته تأييدها الكامل. للمزيد على يورونيوز: ترامب يهاجم تيريزا ماي بعد قضية تسريبات مذكرات السفير البريطاني هل تحاول ميلانا ترامب إيصال رسالة من خلال ارتدائها فستانا يحمل ألوان علم المثليين؟ تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO أصوات من الشارع السوداني بعد عودة الإنترنت: كنا معزولين عن العالم Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

أرواح القتلى لن تذهب سدى

وقتل أكثر من 200 متظاهر منذ بدء المظاهرات في 10 كانون الأول/ديسمبر احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز، بينهم 100 قتيل سقطوا يوم تفريق اعتصام المطالبة بحكم مدني أمام مقر الجيش في الـ 3 من حزيران/يونيو، بحسب لجنة الأطباء السودانيين المقربة من الحركة الاحتجاجية. وفي الأسابيع الأخيرة نظمت تجمعات أمام منازل "الشهداء" الذين رسمت وجوههم على الجدران في أنحاء العاصمة.

وخارج عمارة سكنية متهالكة يمكن رؤية الطفلين أحمد وأسير، وهما في الثالثة من العمر، وهما يلوحان بأعلام سودانية صغيرة للسائقين العابرين على جانب الطريق. ولدى مرور عناصر أمن في المكان، يردد الولدان عبارة "الدم بالدم، لا نريد تعويضات"، وهو شعار من شعارات الاحتجاجات التي تطالب بمقاضاة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. © AFP/E. Hamid سودانيون من جميع الأطياف شاركوا في الاحتجاجات ضد البشير وضد الحكم العسكري

وقتل عم الطفلين علي ويبلغ من العمر 25 عاماً، برصاصة استقرت في ظهره في 3 حزيران/ يونيو يوم فرّق مسلحون بلباس عسكري بوحشية الاعتصام أمام مقر الشرطة الذي بدأ في 6 نيسان/ابريل. وكان علي يشارك في هذا الاعتصام، صباح مساء، مثل الآف السودانيين، للمطالبة بحكم مدني بعد الإطاحة بعمر البشير في 11 نيسان/ابريل 2019.

وقال يوسف البالغ من العمر 35 عاماً، وعيناه دامعتان "أخي قتل شهيداً. نحن فخورون به وأنا أيضاً مستعد للموت من أجل الثورة".

وخسرت إيمان ذات ال 24 عاماً أيضاً شقيقها في مجزرة تفريق الاعتصام. وعاد مطر الذي كان يتابع دراسته في بريطانيا إلى السودان لزيارة عائلته، وكان قد احتفل بعيد ميلاده السادس والعشرين للتو حينما قرر أن يمضي ليلة مع المعتصمين.

"قتلوه بدون رحمة"، بحسب إيمان، التي حظي مصير شقيقها المأساوي بحملة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "أزرق من أجل مطر".

وبعد وفاة مطر غادرت عائلته إلى مصر، تاركةً كل شيء خلفها، لكن مع وعد العودة من جديد. وأكدت إيمان أن "مطر دفع حياته ثمناً، والآن يجب أن يحصل تغيير في السودان، فهذا ما كان يريده".

وفي الأيام التي تلت، وقع المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات اتفاقاً حول نقل السلطة. وأعطى الإعلان عن الاتفاق الأمل لآلاف المحتجين بإمكانية تحقيق الديموقراطية في السودان. وردد المحتفلون بالتوصل لهذا الاتفاق يوم الجمعة، في شوارع الخرطوم عبارة "شهداؤنا لم يموتوا عبثاً".

لكن يوسف الذي يشارك في الاحتجاجات منذ بداية الحراك، لا ينتظر شيئاً من "العسكريين الحاكمين" ولا من الاتفاق، ويؤكد أنه جاهز لمواصلة التظاهر. ويقول إن "الطريق إلى سودان جديد لا تزال طويلة. ربما لن نكون على قيد الحياة لرؤية الديموقراطية تتحقق، لكن علينا مواصلة النضال من أجل الأجيال المقبلة"، فيما كانت عيناه شاخصتين نحو ابني شقيقته المستمرين بالتلويح برايات بلدهما.

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار يومية جديدة. أرسل "اشتراك" من خلال تطبيق الواتساب

من مصر على 00201025198165

من السعودية على 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام على 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

أ ر د، ا ف ب / م.أ.م