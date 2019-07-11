شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الرقابة لمنع دخول أى نباتات دخيلة على بيئة "سقطرى" اليمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محافظة سقطرى باليمن، توجيهات إلى الأجهزة الأمنية في المنافذ بتشديد الرقابة على أى واردات نباتية دخيلة على بيئة أرخبيل سقطرى، كما أكدت على أهمية جهود فرع الهيئة العامة لحماية البيئة و مشروع ( اليونيب – جيف)، لمكافحة الأنواع الدخيلة على بيئة الأرخبيل، وقدم نائب مدير المشروع المهندس عبد الوهاب سعيد، شرحا عن جهود المشروع في حماية وصون التنوع الحيوى النادر، والحفاظ على أرخبيل سقطرى كأحد مواقع التراث العالمى، بحسب وكالة أنباء سبأ اليمنية .
جاء ذلك خلال نزوله الميدانى لمسئولين بالمحافظة مع قيادة فرع الهيئة العامة لحماية البيئة ومشرع (اليونيب ـ حجيف) للاطلاع على النباتات الغازية لبيئة سقطرى، وكانت الأجهزة الأمنية بميناء سقطرى، أوقفت مؤخرا أربعة أطنان من بذور شجرة السيسبان بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة ومكتب الزراعة ومشروع اليونيب.
كانت هذه تفاصيل خبر تشديد الرقابة لمنع دخول أى نباتات دخيلة على بيئة "سقطرى" اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.