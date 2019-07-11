شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر المركز الأول عالميا كأكبر دولة مانحة للمساعدات لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تصدرت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني الشقيق لعام 2019، من خلال دعم خطة استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن.

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس، أن ذلك جاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن مستوى التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019، حيث يعكس هذا التقرير المساعدات المقدمة لليمن من بداية عام 2019 إلى الثاني من يوليو الجاري.

يذكر أن المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ 2015 إلى يونيو 2019 بلغت 20.53 مليار درهم إماراتي "5.59 مليار دولار أمريكي"، حيث استحوذت المساعدات الإنسانية ما نسبته 34% وبقيمة قدرها 6.93 مليار درهم "1.89 مليار دولار أمريكي" من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة.