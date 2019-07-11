شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اليوم الخميس، استشهاد الشاب محمود أحمد صبري الأدهم (28 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

Advertisements

يشار إلى أن الشاب الأدهم كان قد أصيب صباح اليوم بالرصاص الحي عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي شرق بيت حانون نيران أسلحتها الرشاشة صوب مجموعة من المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الضبط الميداني صباح اليوم ما أدى لإصابة أحدهم قبل إعلان استشهاده.. وأطلقت قوات الاحتلال النار أيضا على نقطة أخرى للضبط الميداني شرق رفح جنوب قطاع غزة دون إصابات.