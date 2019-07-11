شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اليوم الخميس، استشهاد الشاب محمود أحمد صبري الأدهم (28 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.
يشار إلى أن الشاب الأدهم كان قد أصيب صباح اليوم بالرصاص الحي عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي شرق بيت حانون نيران أسلحتها الرشاشة صوب مجموعة من المواطنين.
وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الضبط الميداني صباح اليوم ما أدى لإصابة أحدهم قبل إعلان استشهاده.. وأطلقت قوات الاحتلال النار أيضا على نقطة أخرى للضبط الميداني شرق رفح جنوب قطاع غزة دون إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.