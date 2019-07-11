شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمنى : نعول على السعودية والامارات لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم الخميس، أن الحكومة تعول على دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة القادمة، والخطط الرامية لتطوير ميناء عدن، مشيرا إلى حرص الحكومة على الاستفادة المثلى من كامل إمكانات عدن خاصة في مجال المناطق الحرة والموانئ للدفع بالتنمية المحلية وخدمة أبنائها وتشكيل قوة دفع لتحقيق أداء اقتصادي قوي.

Advertisements

وذكر بيان رئاسة الوزراء - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ،أن رئيس الحكومة أشار إلى أن هناك برامج وخطط مختلفة للنهوض بمستوى أداء عمل المؤسسات الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتجاوز آثار وتداعيات الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لافتا إلى الجهود الجارية لتجاوز الإشكاليات المترتبة على حصار وقطع الحوثيين للطرقات التي تمر فيها الناقلات المحملة بالبضائع الخارجة من عدن صوب مختلف محافظات الجمهورية، وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية عليها.