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© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
وأضاف الأمير "بالطبع، يجب أن يكون الناس قادرين على الاستمتاع بالأفلام السعودية الصنع، وكذلك أفلام هوليود وبوليوود وأماكن أخرى".
وأكد آل سعود أن "هناك العديد من المخرجين السعوديين الموهوبين"، وأضاف "أوصي أي شخص مهتم بالفيلم السعودي بإلقاء نظرة على أعمالهم".
وخلال مقابلة أجراها الوزير السعودي مع وكالة "سبوتنيك" أكد عزم بلاده، التي تتموضع على جزء كبير من شبه الجزيرة العربية، توسيع مساحة الحفريات واستقطاب المتخصصين الأجانب، بما في ذلك الخبراء الروس. بالإضافة إلى التعاون في مجال دور السينما والفن.
وقال إن "المملكة العربية السعودية هي أرض الكنوز الثقافية العظيمة، والمواقع التاريخية، والفنانين الموهوبين، والموسيقيين، ومجالات الإبداع المختلفة. نحن فخورون جدًا بميراثنا الثقافي، وكجزء من الرؤية الجديدة لثقافة بلدنا، ستحصل دفعة هائلة".
وأضاف آل سعود "لدينا وزارة جديدة قائمة، مع قيادة جديدة، وفريق جديد، ونحن ندفع السياسات والخطط إلى الأمام لوضع الفن والثقافة في صميم حياة الناس. وسبب قيامنا بذلك هو المساعدة في إثراء حياة جميع مواطنينا، وبناء جسور التفاهم بين الثقافات".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة السعودي: السينما شيء ممتع ويجب على شعبنا الاستمتاع به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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