العقوبات الأمريكية على نواب "حزب الله" وعلاقتها بمفاوضات إسرائيل على المنطقة الاقتصادية

أضاف عكوش في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية على نواب "حزب الله" هي رسالة سياسية تهدف إلى الضغط على لبنان فيما يتعلق بالمفاوضات الاقتصادية غير المباشرة مع إسرائيل، بشأن المنطقة الاقتصادية التي تقع على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان، والتي تحتوي على الغاز الطبيعي.

وتابع أن العقوبات لم تؤثر اقتصاديا على الداخل اللبناني، وأن الهدف الأمريكي يتعلق بقبول وساطتها في المفاوضات مع إسرائيل، وهو ما دفعها إلى الضغط بهذه الطريقة.

وشدد على أن الولايات المتحدة سعت إلى تحريض الداخل اللبناني على "حزب الله"، إلا أن ما حدث عكس ذلك، حيث وقفت جميع التكتلات إلى جانب أعضاء "حزب الله" اللبناني، وعلى رأسهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والذي اعتبر هذه الإجراءات تدخلا في الديمقراطية اللبنانية التي آتت بنواب "حزب الله" في البرلمان.

وأبدى عكوش استغرابه من محاولات التحريض وفرض العقوبات على الديمقراطية التي طالما تغنت بها الولايات المتحدة الأمريكية في العالم.

وأكد أن الولايات المتحدة تأمل حث بعض اللبنانيين على رفض بعض الأحزاب داخليا، وتحريضهم ضد بعض، إلا أن الهدف الأساسي وراء العقوبات التي فرضتها هو رفض لبنان للخطة التي وضعتها بالنسبة للمنطقة الاقتصادية.

وفي وقت سابق فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أمين شري، ورئيس كتلة "حزب الله" في البرلمان النائب محمد رعد، متهمة إياهما باستغلال النظام السياسي والمالي اللبناني لصالح "حزب الله".

وسبق وأن فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين آخرين في "حزب الله"، وعلى أشخاص مقربين منه، إلا أنها المرة الأولى التي تمس نواب حاليين

فيما أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن أسفه لفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على نائبين في البرلمان اللبناني منتمين لـ"حزب الله".

وقال عون، على "تويتر" الأربعاء 10يوليو/ تموز ، إن لبنان يأسف لفرض الولايات المتحدة عقوبات على نائبين في البرلمان اللبناني، وسوف يتابع الأمر مع السلطات الأمريكية، بحسب وكالة "رويترز".

ووصف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على نواب يتبعون "حزب الله" اللبناني بأنها "أخذت منحى جديدا"، مؤكدا أن هذه العقوبات لن تؤثر على العمل في مجلسي النواب والحكومة.