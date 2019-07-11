4 قتلى في تفجير إرهابي استهدف جنازة اللواء خليفة المسماري بليبيا (فيديو وصور)

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية وآمر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة إن الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي الذي استهدف جنازة اللواء خليفة المسماري نحو أربعة قتلى.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" قائلا: "الجنازة لضابط عسكري غير عامل، وكان مريضا، واستهداف الجنازة يؤكد أنه عمل جبان، يحاول من خلال الإرهاب التأكيد على وجوده، كما أن هذا العمل يفصح عن حقيقة هؤلاء الإرهابيين، فلا يوجد أبشع من استهداف جنازة".
وتحدثت مصادر ليبية عن نجاة قيادات عسكرية كانت مشاركة في الجنازة بمقبرة الهواري ببني غازي، وعلى رأسهم قائد القوات الخاصة الليبية اللواء ونيس بوخمادة خلال التفجير الذي استهدف موكب الجنازة.
وتداولت الصفحات الليبية مقاطع فيديو للعملية التي وقعت اليوم الخميس، حيث أحد المتحدثين عبر المقطع المصور، أن الجنازة استهدفت بسيارة مفخخة، فيما لم تؤكد حتى الآن الحصيلة النهائية لأعداد القتلى والمصابين.
وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.
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