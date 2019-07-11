عريقات: ممارسات إسرائيل تهدد بدفع الأوضاع نحو العنف والفوضى والتطرف

قال عريقات، في بيان عقب لقائه في رام الله وفدا أمريكيا من أكاديميين ورجال دين ومؤسسات مجتمع مدني، إن "المستوطنات والإملاءات وفرض العقوبات وسرقة أموال الشعب الفلسطيني تؤدي فقط إلى دفع الأوضاع إلى أتون العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء".

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وأضاف أن "من يسعى لترسيخ وتكريس الاستيطان والضم وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض ويرفض القانون الدولي والشرعية الدولية لا يمكن أن يكون قادرا على أو حتى جزء من متطلبات صناعة السلام".

وشدد عريقات على أن السلام "لا يمكن تحقيقه إلا عبر بوابة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".

وفى رده على أسئلة الوفد، أكد عريقات أن "إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، سوف تتم من خلال العودة إلى إرادة الشعب بانتخابات عامة، وتنفيذ تفاهم القاهرة الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2017.

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وكانت تقارير إعلامية سابقة، ذكرت أن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ"صفقة القرن" ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

وبحسب التقارير، تتضمن تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار 10 السنوات المقبلة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان.

وسوف تساهم الولايات المتحدة ببعض الأموال، لكن كوشنر خطط للحصول على معظم الأموال من دول في المنطقة، ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من "أغنى دول المنطقة"، بحسب التقرير.

وحتى الآن يرفض الفلسطينيون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وأعلنوا عدم مشاركتهم في القمة، رافضين الخطة باعتبارها منحازة لإسرائيل.