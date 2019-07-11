شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل مجموعة إرهابية فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال مجموعة إرهابية كانت تقدم معلومات لتنظيم داعش في الموصل.

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وقالت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إنه خلال عملية استخبارية نوعية ودقيقة ومتابعة مستمرة للأهداف تمكنت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ بالتعاون مع الفوج الثاني لواء ٥٠ من القبض على مجموعة إرهابية في منطقة الحاج علي التابعة لناحية القيارة بالموصل".

وأضافت أن هذه المجموعة كانت تقدم معلومات للدواعش عن منتسبي الأجهزة الأمنية والمتعاونين معها الأمر الذي أدى إلى إعدامهم فورًا على أيدي تلك العصابات، مشيرة إلى أن أفراد هذه المجموعة من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.