شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة ببنغازى إلى 16 قتيلاً وجريحًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أفادت مصادر عسكرية ليبية، اليوم الخميس، بارتفاع أعداد ضحايا انفجار سيارة ملغومة في جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي بشرق ليبيا إلى 5 قتلى و11 مصابًا.
وأضافت المصادر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن الجنازة التي كانت في جبانة الهواري ببنغازي كانت لخليفة المسماري، القائد السابق للقوات الخاصة، الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.
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