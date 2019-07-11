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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة ببنغازى إلى 16 قتيلاً وجريحًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 أفادت مصادر عسكرية ليبية، اليوم الخميس، بارتفاع أعداد ضحايا انفجار سيارة ملغومة في جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي بشرق ليبيا إلى 5 قتلى و11 مصابًا.

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وأضافت المصادر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن الجنازة التي كانت في جبانة الهواري ببنغازي كانت لخليفة المسماري، القائد السابق للقوات الخاصة، الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.

 

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