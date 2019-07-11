شكرا لقرائتكم خبر عن وقوع 3 انفجارات متتالية فى مدينة الحسكة السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أفادت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، بوقوع 3 انفجارات متتالية، في مدينة الحسكة الواقعة شمال شرق سوريا.
وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم، أن انفجارين نفذا بواسطة عبوة ناسفة في حي الصالحية الكائن شرقي مدينة الحسكة السورية، فيما استهدف تفجير آخر نفذ بواسطة دراجة نارية حاجزا في تل حجر الواقع وسط مدينة الحسكة.
ولم تشر القناة إلى مزيد من التفاصيل حول وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح جراء هذه الانفجارات.
وتعد هذه المرة الأولى التي تحدث فيها ثلاثة انفجارات متتالية في مناطق متفرقة من ذات المدينة في سوريا، في غضون ساعتين فقط.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين الواقعة شمال غربي البلاد إلى 48 قتيلاً ومصابًا.
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