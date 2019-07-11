شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: العقوبات الأمريكية تماد فى العدوان على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكتلة البرلمانية لجماعة حزب الله اللبنانية، فى بيان اليوم الخميس، إن‭‭ ‬‬العقوبات الأمريكية الجديدة على ثلاثة من مسئولى الجماعة وبينهم عضوان في البرلمان "تماد في العدوان على لبنان". وأضاف البيان أن العقوبات "تماد في العدوان على لبنان وشعبه وخياراته وهو أمر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والأخلاقية ولن يغير شيئا في قناعاتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب الإسرائيلي".

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