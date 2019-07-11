الحزبان الحاكمان بإقليم كردستان شمال العراق يعلنان مرشحهما لمحافظ كركوك

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

أعلن الحزبان الحاكمان بإقليم كردستان في شمال العراق، الخميس، رسميًا مرشحهما لمنصب محافظ كركوك، شمالي البلاد.

جاء ذلك، عقب اجتماع وفدي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم، بمدينة السليمانية.

وأعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، قادر حمة جان، في مؤتمر صحفي، عن اتفاق الجانبين على "طيب جبار" مرشحاً مشتركاً لمنصب محافظ كركوك.

يذكر أن محاففة كركوك تدار بالوكالة، منذ أحداث 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما سيطرت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي على كركوك عقب استفتاء الانفصال الباطل، وبات منصب محافظ كركوك شاغراً منذ ذلك الحين.

Advertisements

وطيب جبار، المرشح للمنصب، مواليد العام 1952 بمدينة كركوك، تخرج في كلية الهندسة بجامعة السليمانية العام 1976.

وتدرج في المناصب الإدارية إلى أن شغل منصب وكيل وزارة الأشغال والإسكان في حكومة الإقليم، قبل أن يحال للتقاعد العام 1997.

كما أنه كاتب وشاعر، لديه العديد من الكتب الأدبية والعلمية، وعضو في مؤسس باتحاد مهندسي الإقليم، وعضو باتحادي الكتاب في الإقليم والعراق.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.