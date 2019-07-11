البحرين.. أحكام متفاوتة بسجن 11 شخصًا لـ"تأسيس جماعة إرهابية"

المنامة/ الخليج 365-

قضت محكمة بحرينية، الخميس، بأحكام متفاوتة من 3 إلى 10 سنوات بحق 11 متهما؛ إثر إدانتهم بـ"بتأسيس جماعة إرهابية".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (بنا)، "قضت اليوم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 10 سنوات وغرامة كل منهم 100 ألف دينار (265 ألف دولار)، واثنين آخرين بالسجن 5 سنوات، و4 متهمين بالسجن 3 سنوات، وتغريم 3 منهم 100 ألف دينار (265 ألف دولار)".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم نفوها بـ"تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، والتدرب على الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمال الأسلحة والمواد المفرقعة والترويج لجرائم إرهابية".ويعد حكم اليوم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

وتواجه المنامة انتقادات دولية كبيرة بسبب ارتفاع وتيرة أحكام السجن والإعدام خلال العام الماضي، إذ طالبت عدة منظمات دولية بوقف هذه الأحكام وإلغاء العمل بهذه العقوبات التي قالت إنها باتت سلاحا ضد المعارضين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.