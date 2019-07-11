الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على فلسطيني "نتيجة سوء فهم"

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

قال الجيش الإسرائيلي إن قوة عسكرية أطلقت النار، الخميس، على فلسطيني شمالي قطاع غزة "نتيجة سوء فهم".

وحملت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجانب الإسرائيلي مسؤولية تداعيات "استشهاد أحد عناصرها برصاص إسرائيلي، خلال تأديته واجبه شمالي قطاع غزة".

وقالت الكتائب، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه،: "الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد مجاهدينا، أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور، ونحن نجري فحصا وتقييما لهذه الجريمة".

وأكدت أن الجريمة "لن تمر مرور الكرام، وأن الاحتلال يتحمل عواقبها".

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إلا أن الجيش الإسرائيلي قال في بيان، أرسل نسخة منه للأناضول: "خلال ساعات الصباح، رصدت قوة عسكرية عددا من الفلسطينيين في منطقة السياج الأمني شمال قطاع غزة".

وأضاف: "من التحقيق الأولي، يتضح أن ناشطا في قوة الضبط الميداني التابعة لحماس، وصل إلى منطقة السياج في أعقاب تحرك فلسطينيين بمحاذاته".

وتابع: "لاحقا اتضح أن القوة العسكرية التي وصلت إلى المكان، قامت بتشخيص ناشط الضبط الميداني كمخرب مسلح، وقامت بإطلاق النار نتيجة سوء فهم".

وختم الجيش الإسرائيلي بيانه أنه "سيتم التحقيق في الحادث".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.