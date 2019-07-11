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صحيفة الخليج الالكترونية
خلت اللائحة الجديدة للموارد البشرية من بند إجازة للزواج أو وفيات الأقارب من الدرجة الرابعة، وضمت اللائحة إجازتين جديدتين: الأولى إجازة التدريب للتعامل مع الإعاقة لمدة 42 يوماً، والثانية إجازة وقوع كارثة، ولا تحسَم من رصيد الموظف وتحتسب براتب كامل. وأشارت إلى أن التقديم على وظائف نظام جدارة للمواطنين فقط.
من جهتها أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن التقديم على وظائف نظام جدارة للمواطنين فقط، وأن التغيب عن حضور المطابقة يسقط الاسم من الترشيح للوظيفة تلقائيا. مشيرة إلى أنه لا يجوز نقل الموظف أثناء مدة التجربة إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها، وفي مجموعتها التفصيلية نفسها.
وأبانت الوزارة أن التوظيف ينظر فيه فقط إلى المؤهل المفعل أثناء التقديم، مستبعدة أن يكون هناك مؤهلون مفعلون في ذات الوقت. مشيرة إلى أن القواعد النظامية لا تجيز تقدم المشمولين بالنظام العسكري لوظائف الخدمة المدنية، إلا في حال انتهاء علاقتهم بالنظام العسكري. وبينت أنه يمكن حذف الحساب من خلال استخدام جهاز مكتبي أو جهاز محمول.
كانت هذه تفاصيل خبر لا تُحسم من الراتب.. ضم إجازتان جديدتان في لائحة #الخدمة_المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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