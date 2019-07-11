صحيفة الخليج الالكترونية قتل 5 أشخاص وجرح 11 آخرون، الخميس، في 3 تفجيرات أثناء تشييع قائد في العمليات الخاصة ببنغازي. Advertisements ووقع التفجير في مقبرة الهواري أثناء تشييع القائد بالقوات الخاصة، اللواء خليفة المسماري، وفق “العربية”. كما أفادت مصادر أن التفجير استهدف الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفجير يستهدف الناطق باسم جيش حفتر “المسماري”.. ومقتل 5 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.