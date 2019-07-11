13 قتيلاً في تفجير سيارة مفخخة عند حاجز لفصائل موالية لأنقرة في #عفرين السورية

صحيفة الخليج الالكترونية

قتل 13 شخصاً غالبيتهم مدنيون اليوم الخميس، في تفجير سيارة مفخخة قرب حاجز لفصائل سورية موالية لتركيا عند مدخل مدينة عفرين في شمال غرب حلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: إن “السيارة المفخخة انفجرت عند مدخل مدينة عفرين قرب حاجز للفصائل حيث تتجمع الآليات والسيارات للتفتيش”.

وأوضح المرصد أن التفجير تسبّب بمقتل ثمانية مدنيين بينهم طفلان على الأقل، وأربعة من المقاتلين الموالين لأنقرة، إضافة إلى قتيل آخر لم يُعرف ما إذا كان مدنياً أم مقاتلاً. كما أصيب أكثر من ثلاثين بجروح.

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وأضاف أن من بين القتلى المدنيين بحسب المرصد خمسة يتحدرون من الغوطة الشرقية قرب دمشق، ممن تمّ نقلهم إلى منطقة عفرين بعد إجلائهم من مناطقهم إثر اتفاق مع الحكومة السورية العام الماضي.

وشنت القوات التركية مع فصائل سورية في 20 كانون الثاني/يناير 2018، هجوماً برياً وجوياً تحت تسمية “غصن الزيتون”، قالت إنه يستهدف مقاتلي الوحدات الكردية الذين تصنّفهم “إرهابيين” في منطقة عفرين. وتمكنت بعد معارك من السيطرة على المنطقة بالكامل.

وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان المنطقة البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم. ووجد من تمكنوا من العودة إلى مناطقهم، وفق تقرير أعدته لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة قبل نحو عام، منازلهم تحولت إلى مأوى لسكان تم إجلاؤهم من الغوطة الشرقية، أو تعرضت للنهب و”جُردت من الأثاث والأجهزة الكهربائية وكل أدوات الزينة”.

وتحدثت منظمات حقوقية بينها العفو الدولية عن “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” تحدث في منطقة عفرين التي كانت تحت سيطرة المقاتلين الأكراد وشكلت أحد أقاليم الإدارة الذاتية في شمال سوريا.