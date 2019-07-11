محمد عبده وأنغام يطربان جمهور الباحة

الخليج - محمد المليص

أحيا فنان العرب محمد عبده والفنانة أنغام مساء امس الأربعاء على مسرح القرية التراثية بمراوة أول حفلات هيئة الترفيه بالباحة ، وسط حضور كبيرمن جميع الفئات امتلا المسرح بكامله منذ وقت مبكر لحضور اول الحفلات الغنائية لصيف هذا العام بمنطقة الباحة بتنظيم الهيئة العامة للترفيه بالتعاون من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات

بدأتها الفنانة أنغام بتحية جمهور الباحة قائلة:

“جمهور عظيم وجدته هنا فالجميع يبتسم منذ اللحظة الأولى لنزولي في مطار الباحة هذا الجمهور منحني طاقة إيجابية ؛ شكراً للباحة ولجمهورها وشكراً لهيئة الترفيه ، وللحظ السعيد الذي جعلني أول فنانة تقف على هذا المسرح المهيب”.

ثم أدت الفنانة أنغام عدد من أغانيها ومنها

راح تذكرني ،هيبة ملك ،ياريتك فاهمني ،يوجعونكً

ومن ثم افتتح فنان العرب وصلته الغنائية بأغنيته الجديده المهداه لأاهل منطقة الباحة بأسم (الباحة) من كلمات والحان خالد الباهوت ؛ وكان فنان العرب محمد عبده قد تغزل بالباحة في أكثر من أغنية، منها “ليلة خميس”.

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وخلال وصلته، التي عانق فيها ضوء القمر، أدىَّ فنان العرب باقة من أجمل أعماله في الثمانينيات والتسعينيات الميلادية وبداية الألفية الجديدة، لما تعنيه له هذه الليلة الغنائية الساهرة من أهمية كبيرة، وعلى مدى ساعة ونصف الساعة، ترنَّم الفنان محمد عبده بعدد من الأعمال الغنائية، منها الأغنية الوطنية الأشهر “فوق هــام السحب”، لتتفاعل معه الجماهير بأجمل صورة.