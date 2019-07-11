بريطانيا: نشعر بالقلق من تهديدات #إيران لحركة الملاحة بـ #الخليج

صحيفة الخليج الالكترونية

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إن “بريطانيا تشعر بالقلق من تصرفات سفن إيرانية لوقف حركة السفن التجارية، وندعو لعدم التصعيد”.

وأكدت بريطانيا، الخميس، أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل السفينة البريطانية “هيريتدج” في مضيق هرمز، وهو الأمر الذي كانت قد أكدته في وقت سابق وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، والذي نفته طهران بعدها.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية إن الفرقاطة “مونتروز” أصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها.

وقال الناطق البريطاني في بيان: “خلافاً للقانون الدولي، حاولت 3 سفن إيرانية منع مرور السفينة التجارية بريتش هيريتيج في مضيق هرمز”، موضحاً أن البحرية الملكية اضطرت للتدخل لمساعدة ناقلة النفط هذه التي تملكها “بريتش بتروليوم شيبينغ” فرع النقل النفطي لمجموعة “بريتش بتروليوم”.

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وأعربت بريطانيا عن قلقها من التصرف، الذي أقدمت عليه السلطات الإيرانية، وحثتها على تهدئة الوضع.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة “فارس” شبه الرسمية للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني رفض، الخميس، زعماً أميركياً بأنه حاول احتجاز ناقلة بريطانية في الخليج أمس الأربعاء.

وقال الحرس الثوري في البيان: “لم تحدث مواجهة مع سفن أجنبية بما في ذلك سفن بريطانية في الساعات الـ24 الأخيرة”.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن زعم بريطانيا بشأن محاولة طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية “لا قيمة له”.

وقال ظريف: “من الواضح أن الناقلة البريطانية قد مرت. ما قالوه والمزاعم التي ترددت تهدف إلى خلق التوتر.. هذه الادعاءات لا قيمة لها”.