دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل توقف تطبيق Walkie Talkie على ساعتها الذكية بسبب ثغرة أمنية

إيقاف تطبيق Walkie Talkie على ساعات آبل بعد العثور على ثغرة أمنية تسمح بالتنصب على الأجهزة.

قالت شركة آبل أنها أوقفت تطبيق Walkie Talkie على ساعتها الذكية بسبب وجود ثغرة في التطبيق تسمح للأخرين بالتنصت على المكالمات من التطبيق باستخدام هاتف آيفون أخر ليس له علاقة بهاتف المستخدم. ولذلك فإن الشركة قررت إيقاف عمل التطبيق حتى اصلاح الخلل بحسب ما صرحت به لموقع TechCrunch.

ويعتبر تطبيق Walkie Talkie من التطبيقات التي تسمح للمستخدمين بالحديث من خلال الضغط وارسال الكلام، على غرار أجهزة الاتصال اللاسلكي.

ويستخدم Walkie Talkie إحدى مزايا تطبيق FaceTime من أجل السماح بإرسال واستقبال الكلام عبر ساعة آبل الذكية وبشكل سريع بدلًا من استخدام الهاتف، وقد ظهر العام الماضي مع نظام تشغيل watchOS 5 لأول مرة، كإضافة جديدة للمستخدمين.

يُشار أنها المرة الثانية التي تتواجد فيها ثغرة لإحدى مزايا FaceTime بعد أن واجه التطبيق الرئيسي لآيفون ثغرة بداية العام.

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وبالرغم من أن الشركة أوقفت عمل التطبيق، إلا أنه مازال يتواجد على ساعات المستخدمين، لكن لا يمكن إجراء المكالمات عليه.

وعلى ما يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى، حيث ظهرت بالأمس مشكلة حول تطبيق Zoom على نظام ماك تسمح باختراق كاميرات المستخدمين عبر ميزة “خادم الويب المحلي” لتقول آبل بأرسال تحديث لحذف ملفات هذه الميزة على الأجهزة.

المصدر:

TechCrunch

التدوينة آبل توقف تطبيق Walkie Talkie على ساعتها الذكية بسبب ثغرة أمنية ظهرت أولاً على عالم التقنية.