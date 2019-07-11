دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقرير: البنك المركزي الأمريكي مُتخوف من عملة فيسبوك الرقمية القادمة "ليبرا"

في تقرير جديد من وول ستريت جورنال سلطت فيه الضوء على عملة فيسبوك الرقمية ” ليبرا”، التي تود المنصة إطلاقها خلال النصف الأول من العام القادم، وأشارت الصحيفة إلى قلق نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي يقوم بمهام البنوك المركزية من إطلاق العملة.

حيث عبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيرم باول عن هذا القلق خلال جلسة للنواب أمس الأربعاء قائلا ” أن البنك المركزي الأمريكي ينظر بقلق شديد إزاء عملة فيسبوك الرقمة ليبرا”.

ليضاف بذلك صوت البنك المركزي للعديد من الجهات التنفيذية والقانونية والسياسية التي سبق وأعربت عن مخاوفها من تبعيات إطلاق ليبرا فيسبوك في السوق، والتي تدور حول بيانات الخصوصية وسبل حماية المستهلك وتأثير العملة على استقرار النظام المالي بالإضافة لشبهات غسيل الأموال.

حيث هاجمت جهات سياسية أوروبية وأمريكية العملة فور الإعلان عنها يونيو الماضي، وذلك بتعبيرهم عن تخوفهم من تأثيرها السلبي على المستخدمين، لكون فيسبوك قد عانت ومازالت تعاني من مشاكل في المحافظة على خصوصيات مستخدميها.

فيما قالت ماكسين وترز رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي بأن فيسبوك قد أظهرت في عدة مناسبات سابقة اهمالاً وعدم احترام لحماية البيانات المستخدمة لديها.

كما أنها بعثت برسالة لمدراء تنفيذين في الشركة تطالبهم بتأجيل والتوقف مؤقتاً عن أي إجراءات تخص إنشاء ليبرا؛ ريثما يتم الإنتهاء من دراسة ومعالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمان المترتبة عليها.

وكانت فيسبوك قد أعلنت عن عملتها الرقمية ليبرا منتصف يونيو الماضي بشكل رسمي، عقب العديد من التقارير والتسريبات استمرت لفترات طويلة قبل التأكيد الرسمي من المنصة.

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حيث صرحت الشركة بأنها عملتها ستحصل على دعم 28 شركة مالية وتقنية بالتزامن مع إطلاقها، وتشمل هذه الشركات ماستر كارد وفيزا وباي بال وسبوتيفاي وغيرها.

فيسبوك تراها نقلة نوعية

وبالرغم من المخاوف التي تحيط بالعملة من الجهات الرسمية إلى أن الممولين والمستثمرين فيها وفيسبوك نفسها يرون فيها نقلة نوعية لتسهيل تعاملات المستخدمين المالية.

سواء لشراء المنتجات أو تحويل الأموال عالمياً، مع العلم أن الشركة ستوفر محفظة رقمية للعملة أطلقت عليها كاليبرا ستكون بتقنية البلوكتشين، وستكون متاحة للاستخدام عبر فيسبوك ماسنجر وواتساب.

المصدر:

وول ستريت جورنال

التدوينة تقرير: البنك المركزي الأمريكي مُتخوف من عملة فيسبوك الرقمية القادمة “ليبرا” ظهرت أولاً على عالم التقنية.