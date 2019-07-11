دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيسبوك تستثمر مجددًا لتطوير ألعاب لنظارات الواقع الافتراضي Oculus Oculus Quest

شركة فيسبوك تعمل على استثمار يقارب 1$ مليار لجلب ألعاب ضخمة إلى نظارات الواقع الافتراضي Oculus.

قررت شركة فيسبوك الدخول بشكل أكبر في عالم الواقع الافتراضي بمجال الألعاب من خلال الاستثمار في استديوهات الإنتاج والاستحواذ على أخرى، وكذلك توقيع اتفاقيات حصرية مع الاستديوهات الضخمة لجلب الألعاب الشهيرة مثل Assassin’s Creed و Tom Clancy’s Splinter Cell لنظارات الواقع الخاصة بها Oculus Quest وRift S.

وبحسب موقع The Information مصدر الخبر، فإن مارك زوكيربيرغ مؤسس فيسبوك والمدير التنفيذي يعمل بنفسه على إتمام الأمر.

فيما رفض المتحدث باسم الشركة للموقع الحديث عن أي شراكات محددة أو ألعاب معينة ستصل إلى نظارات الواقع الافتراضي للشركة.

لكنه في نفس الوقت أكد على وجود ألعاب عديدة قادمة للمستخدمين في الوقت القريب ضمن سعي الشركة لوضع مكتبة ألعاب خاصة للمستخدمين. حيث قال المتحدث: “موعد ظهور Assassin’s Creed و Tom Clancy’s Splinter Cellغير واضح بالكامل حتى الآن، لكن بشكل موثوق، يمكننا توقع المزيد من ألعاب الواقع الافتراضي التي تصل نظارات Oculuc.”

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كانت فيسبوك قد استحوذت على شركة Oculus المطورة لتقنيات الواقع في 2014 مقابل 2$ مليار، ومنذ ذلك الحين تعمل جاهدة على توسيع رقعة عمل التقنية والنظارات الخاصة بها من خلال تطوير التطبيقات والألعاب التي تهم الجمهور وتجذبه لاستخدامها.

فربما تكون هذه النظارات مصدر الدخل الذهبي لفيسبوك في المستقبل بجانب شبكاتها الاجتماعية، من يدري؟

المصدر:

The Information

التدوينة فيسبوك تستثمر مجددًا لتطوير ألعاب لنظارات الواقع الافتراضي Oculus ظهرت أولاً على عالم التقنية.