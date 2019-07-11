الان تتابع صور مسربة تكشف مواصفات هاتفي “سامسونغ” القادمين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع اقتراب الكشف الرسمي عن هاتفي سامسونغ من طرازي غالاكسي “نوت 10″ و”نوت 10 بلس” في حدث مرتقب للشركة الكورية الجنوبية بنيويورك، عرض موقع “جي إس إم أرينا” مجموعة من “الصور المسربة” الخاصة بهذين الجهازين.

وبحسب الصور، سيأتي الهاتفان بلونين هما الأسود والأزرق البنفسجي الفاتح، كما سيدعمان قلما، فضلا عن كاميرا أمامية واحدة متواجدة ضمن فتحة في منتصف الشاشة، وإطار أنحف من ذلك المعتمد في الطراز “نوت 9”.

وأظهرت الصور الخاصة بـ”نوت 10″ ثلاث كاميرات خلفية، في حين أضاف الهاتف “نوت 10 بلس” مستشعرا من نوع ToF.

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وسيأتي “نوت 10” بشاشة عرض قياس 6.28 إنشا، في حين سيكون قياس الشاشة مع النموذج الآخر 6.75 إنشا، من الزجاج المنحني.

ومن أبرز التعديلات المتوفرة في الهاتفين غياب زر المساعد الرقمي “بيكسبي” والذي تعرض لانتقادات كثيرة منذ طرحه في الطراز “غالاكسي إس 8”.

كذلك غاب عن الهاتفين بحسب الصور منفذ لسماعات الرأس أو ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، الأمر الذي يرجح دمج الماسح تحت الشاشة.