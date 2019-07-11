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مصرع 11 شخصاً فى انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 11 شخصا قتلوا بينهم أطفال وإصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية .

وأضاف المرصد ، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية ، أن سيارة مفخخة انفجرت ، عند مدخل مدينة عفرين السورية، التي تسيطر عليها فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، موضحا أن القتلى جميعهم مدنيين .

 

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يشار إلى أنه تقع عفرين شمال حلب بالقرب من الحدود التركية، وكانت خاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية حتى العام الماضي، عندما قامت فصائل مسلحة مدعومة من تركيا بشنّ هجوم للسيطرة على المدينة و المنطقة الريفية المحيطة بها.

 

وقام الجيش التركي ببناء جدار عازل في محيط مدينة عفرين ، وبالتحديد في قرية جلبل، 8 كم جنوب شرق مركز المدينة.

ومنذ سيطرة الجيش التركي على منطقة عفرين، مُنع أهالي العديد من القرى من العودة إليها، ومن بين تلك القرى قرية جلبل التي أصبحت خالية بشكل كامل من أهلها.

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