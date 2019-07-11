مسئولان: إخماد حريق فى مصفاة بجنوب العراق والعمليات لم تتأثر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولان بمصفاة الشعبية العراقية لرويترز اليوم الخميس، إن رجال الإطفاء أخمدوا حريقا محدودا في المصفاة، التي تعد من أكبر مصافي النفط في البلاد، خلال ثلاثين دقيقة من اندلاعه وإن العمليات لم تتأثر.
وأضافا أن الحريق نجم عن تسرب من أحد خطوط الأنابيب مما تسبب في تكون بركة صغيرة من النفط الخام المُهدر الذي اشتعل بفعل شرارة.
تعالج مصفاة الشعبية الواقعة قرب مدينة البصرة بجنوب العراق أكثر من 200 ألف برميل يوميا من النفط. ويعتمد العراق بشكل خاص على الشعيبة، إحدى ثلاث مصاف رئيسية، بعد تعرض مصفاة بيجي إلى أضرار في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
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