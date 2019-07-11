القسام: العدو يتحمل تداعيات استشهاد أحد عناصرنا بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

حمّلت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، الجانب الإسرائيلي، المسؤولية عن تداعيات "استشهاد أحد عناصرها، برصاص إسرائيلي، خلال تأديته واجبه، شمالي قطاع غزة".

وقالت الكتائب، في بيان تلقّت "الخليج 365" نسخة منه:" الاحتلال تعمّد إطلاق النار على أحد مجاهدينا أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور ونحن نجري فحصاً وتقييماً لهذه الجريمة".

وأكّدت الكتائب أن هذه الجريمة "لن تمر مرور الكرام، وأن الاحتلال يتحمل عواقبها".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن استشهاد الفلسطيني "محمود أحمد الأدهم (28 عاما)، متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شرق بلدة بيت حانون، شمالي القطاع.

وفي بيان آخر، قالت "كتائب القسام"، إن الأدهم، أحد عناصرها بغزة، يتبع لقوة "حماة الثغور" (الضبط الميداني).

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