استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي شمالي غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365
استشهد فلسطيني، الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها، في وقت سابق اليوم، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لبلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان مقتضب وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن الفلسطيني "محمود أحمد الأدهم (28 عاما)، استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شرق بيت حانون، شمالي القطاع".
وفي ذات السياق، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، في بيان لها وصل "الخليج 365" نسحة منه ، إن "الأدهم" من عناصرها.
وتابعت:" تزف كتائب القسام المجاهد الأدهم، وهو أحد مجاهدي قوة حماة الثغور، والذي استشهد برصاص الاحتلال، شمالي القطاع".
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