وصول تعزيزات عسكرية للوحدات التركية على الحدود السورية

شانلي أورفة / إبراهيم طوبراق/ الخليج 365
وصلت تعزيزات عسكرية تركية جديدة، الخميس، ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، لنشرها مع الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.
وذكر مراسل الأناضل نقلا عن مصادر عسكرية، أن التعزيزات تضم آليات عسكرية ودبابات قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية التركية على الحدود السورية.
وأشار إلى أن التعزيزات العسكرية المكونة من 20 مركبة وصلت الى منطقة "جيلان بينار" بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد برفقة فرق من الدرك والشرطة التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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