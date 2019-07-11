8 قتلى في تفجير إرهابي يستهدف عفرين شمالي سوريا

حلب/ عمر كوباران/ الخليج 365
قتل 8 مدنيين على الأقل وجرح 35 آخرين في انفجار صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الحر شمالي سوريا.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن الإنفجار وقع في منطقة "طرندة" جنوبي المدينة، وتسبب كذلك بحريق كبير جراء احتراق المازوت في الصهريج.
وأفاد أن الإنفجار أسفر عن مقتل 8 مدنيين على الأقل، وجرح 35 آخرين، كما تسبب الانفجار بأضرار مادية جسيمة في المنطقة، بحسب مصدر أمني.
ورجحت قوى الأمن في المنطقة مسؤولية منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية عن التفجير حيث سبق وارتكبت المنظمة أعمالا مشابهة.
وازدادت التفجيرات الإرهابية في منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" تزامنا مع تصريحات قيادات "ي ب ك/بي كا كا" بشأن احتلال منطقة عفرين مجددًا.
وبفضل عملية "غصن الزيتون " تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تحرير مدينة عفرين من قبضة " ي ب ك" الإرهابية في آذار/ مارس من العام الماضي، إلا أن عناصر المنظمة المتمركزين في مدينة تل رفعت جنوب عفرين ينفذون عمليات إرهابية ضد المدنيين بين الحين والآخر.
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