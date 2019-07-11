محكمة بـ #دبي.. 7 سنوات سجن ودية مليونية على المتسبب بوفاة 17 راكبًا

صحيفة الخليج الالكترونية

قضت محكمة المرور في إمارة دبي بالإمارات، اليوم الخميس، بمعاقبة سائق الحافلة العماني البالغ من العمر 53 عامًا، والمتهم بـ”التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكبًا، وإصابة 13 شخصًا، بإصابات جسمانية متفاوتة، وإتلاف مركبة”، بالسجن لمدة 7 سنوات.

وقضت المحكمة بإلزامه بدفع دية شرعية لكل ضحية بقيمة 200 ألف درهم، بقيمة إجمالية 3 ملايين و500 ألف درهم.

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وأمرت المحكمة بتغريمه 50 ألف درهم، وإيقاف رخصة قيادته، وإبعاده عن الدولة لإدانته بكل التهم.

وكان السائق قد اصطدم بحاجز حديدي في إجازة عيد الفطر؛ مما تسبب في هذا العدد من الوفيات والإصابات.