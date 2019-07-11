جنوب أفريقيا تعفي مواطني 3 دول عربية من تأشيرة الدخول

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وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية أن النظام الجديد سيبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب صحيفة "The South African".
© AP Photo / Vinciane Jacquet
وأعلن وزير الشؤون الداخلية لجنوب أفريقيا، آرون موتسوالدي، أمس الأربعاء، بحسب الصحيفة، أنه ستضاف 7 دول جديدة إلى قائمة الدول التي باستطاعة مواطنيها القدوم إلى جنوب أفريقيا دون تأشيرة، وهي: نيوزيلندا، قطر، الإمارات، السعودية، كوبا، غانا، ساو تومي وبرينسيبي.
وجاء القرار بعد أن أظهرت بيانات "Stats SA" أن عدد الزوار الذين يسافرون من نيوزيلندا إلى جنوب أفريقيا انخفض بنسبة 11% بين عامي 2017 و 2018، واستمر الانخفاض في 2019.
وقال موتسوالدي إن "السياحة ستزدهر إذا قمنا بتخفيف متطلبات التأشيرة للدخول إلى جنوب أفريقيا، نحن نعلم أن السياحة مهمة للغاية لخلق فرص العمل".
وأضاف: "النظام الجديد سيجعل جنوب أفريقيا وجهة مرغوبة من خلال سهولة أنظمة التأشيرة، وستكون لها آثار هائلة على نمو السياحة في البلاد".
وتابع الوزير: "من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، أعفت الإدارة 75 دولة، هي 16 دولة في قارتنا وأعضاء الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي و59 دولة من جميع أنحاء العالم".
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