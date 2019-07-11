شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين ويعتقل آخرين جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُصيب فتيان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال مواجهات في مخيم (الدهيشة) جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشاب سامي إسماعيل الجعفري (33 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أسفرت عن إصابة فتيين بالرصاص الحي بقدميهما.

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وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل عماد العمور (25 عاما)، بعد أن داهمت منزله في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينين من محافظة رام الله والبيرة؛ فيما اعتقلت ثلاثة آخرين من محافظة جنين، بعد دهم منازل ذويهم.