شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ظواهر فلكية تشهدها الجزيرة العربية الثلاثاء المقبل‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع عضو الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، وقوع 4 ظواهر فلكية مهمة الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء 16 يوليو الجارى، وهى بحسب صحيفة الإمارات اليوم:

1- خسوف جزئى للقمر يشاهد فى الجزيرة العربية 16/17 يوليو.

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2- تعامد الشمس على ‎دائرة عرض 21N حيث مكة المكرمة وانعدام ظل الزوال عند الكعبة المشرفة.

3- احتجاب كوكب زحل وراء ‎القمر غير مشاهد فى ‎الجزيرة العربية والاقتران به مشاهد.

4- اقتران ‎كوكب بلوتو مع القمر غير مشاهد بالعين المجردة.