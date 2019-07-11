شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ظواهر فلكية تشهدها الجزيرة العربية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع عضو الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، وقوع 4 ظواهر فلكية مهمة الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء 16 يوليو الجارى، وهى بحسب صحيفة الإمارات اليوم:
1- خسوف جزئى للقمر يشاهد فى الجزيرة العربية 16/17 يوليو.
2- تعامد الشمس على دائرة عرض 21N حيث مكة المكرمة وانعدام ظل الزوال عند الكعبة المشرفة.
3- احتجاب كوكب زحل وراء القمر غير مشاهد فى الجزيرة العربية والاقتران به مشاهد.
4- اقتران كوكب بلوتو مع القمر غير مشاهد بالعين المجردة.
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