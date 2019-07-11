شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط ضحايا فى انفجار بمدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر طبية والمرصد السورى لحقوق الإنسان، إن سيارة ملغومة انفجرت وقتلت 11 شخصا وأصابت آخرين اليوم الخميس، فى مدينة عفرين السورية التى انتزعت جماعات معارضة مدعومة من تركيا السيطرة عليها من مقاتلين أكراد العام الماضي. وذكر المرصد، المعني بمراقبة الحرب ومقره بريطانيا، أن الانفجار وقع عند مدخل المدينة وأنه أسفر عن مقتل مدنيين بينهم أطفال.

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