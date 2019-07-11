العراق.. سفيرة النوايا الحسنة تطالب باخراج الميليشيات من سنجار

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365
دعت سفيرة النوايا الحسنة والحائزة على جائزة نوبل، نادية مراد رئيس وزراء إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني الى اخراج الميليشيات من سنجار والعمل على إيجاد حلول لمشاكل الإيزيديين.
جاء ذلك، في رسالة تهنئة وجهتها لبارزاني دعت فيها حكومة الإقليم الجديدة الى اخراج الميليشيات من سنجار وتوفير مناخ مستقر آمن لسكان المنطقة.
وتنتشر في قضاء سنجار (120 كم غرب الموصل)، قوات عديدة على شكل ميليشيات، بعضها تتبع الحشد الشعبي وأخرى تتبع منظمة بي كا كا الإرهابية بالإضافة الى القوات الأمنية العراقية.
وقالت مراد، "آمل أن نعمل معا خلال الاشهر المقبلة على وضع حلول لمشاكل سنجار الأمنية والخدمية".
ونادية مراد (25 عاما) ناشطة حقوقية، من الطائفة الإيزيدية نجت من الاستعباد الجنسي على يد تنظيم "داعش"، وتحولت إلى أيقونة للاضطهاد الذي تعرض له الإيزيديون، وتم تعيينها سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة عام 2016 ومنحت لها جائزة نوبل للسلام عام 2018
ونالت الحكومة الجديدة لإقليم كردستان في شمال العراق، أمس الأربعاء، الثقة من البرلمان، بعد التصويت على أعضاء التشكيلة الوزارية، برئاسة مسرور بارزاني، نجل زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.
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