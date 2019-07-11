نتنياهو: وتيرة تدفق الغاز الاسرائيلي إلى مصر ستزداد بعد 4 أشهر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وتيرة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ستزداد بعد أربعة أشهر.
وقال في حفل في منزل السفير المصري لدى اسرائيل خالد عزمي، مساء الأربعاء، بمناسبة حلول العيد الوطني المصري:" إننا نقيم التعاون في مجالات من شأنها تحسين الرفاهية الاقتصادية لكلتا دولتينا، وفي هذه اللحظة بالذات ننفذ مشروعًا تجريبيًا حيث يتدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر ما ستزيد وتيرته بعد أربعة أشهر".
واستدرك، بحسب نص كلمته التي أرسل مكتبه نسخة منها لوكالة الخليج 365 صباح الخميس:" في الحقيقة إنه عبارة عن مشروع ليس بالثنائي فقط، كونه يشمل العديد من الاتجاهات والدول في المنطقة".
وكانت شركة "ديليك" الإسرائيلية مالكة حقلي الغاز "ليفياتان" و"تمار" وقّعت في فبراير/ شباط 2018 اتفاقا مع شركة "دولفينوس" تقوم بموجبه بتوفير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
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