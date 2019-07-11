الرئيس الإسرائيلي مشيدا بالسيسي: عزّز العلاقات مع إسرائيل

القدس/الخليج 365-
أشاد الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه "عزّز العلاقات بين إسرائيل ومصر".
وعبّر ريفلين في حفل في منزل السفير المصري لدى اسرائيل خالد عزمي في مدينة تل بيب، مساء الأربعاء، بمناسبة حلول العيد الوطني المصري عن تقديره الشخصي للرئيس عبد الفتاح السيسي لعمله المهم في "تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومصر".
وأضاف، بحسب نص كلمته التي أرسل مكتبه نسخة منها لوكالة الخليج 365 صباح الخميس:" هذا هو دور القادة، مثل (الرئيس المصري الراحل محمد أنور) السادات و(رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق مناحيم) بيغن: اتخاذ قرارات شجاعة، لتغيير التاريخ".
وتابع موجها كلامه للسفير المصري:" مصر لا تزال قائدة العالم العربي، تحمل قيادتها المسؤولية، كما يفعل بلدك في غزة كل يوم"، في إشارة إلى وساطة جهاز المخابرات المصرية، بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ومصر هي أول دولة عربية توقّع اتفاقية سلام مع اسرائيل في العام 1979.
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