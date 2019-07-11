الأمير تركي بن طلال لأهالي أحد ثربان: القادم أفضل بحول الله

الخليج - سلمى القحطاني

بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير؛ قام محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح صباح الأربعاء بالإطلاع على سير العمل بقسم الطوارئ بمركز صحي أحد ثربان الذي أمر سموه الكريم بافتتاحه ليخفف العبء على المواطنين من بعد المسافة بين المركز ومستشفى المجاردة العام وانقاذ الأرواح وتقديم الإسعافات الأولية في أسرع وقت.

وأثناء الزيارة تلقى محافظ المجاردة اتصالاً هاتفياً من سمو الأمير تركي بن طلال يطمئن من خلاله على سير العمل في المركز وقسم الطوارئ؛ وأثناء الاتصال طالب سمو أمير عسير بالتواصل مع عدد من المراجعين بالمركز؛ حيث حاورهم سموه عن الخدمة الصحية؛ وهل أصبحوا يستفيدون منها بالفعل.!؟ والذين شكروا سموه على ماتم إنجازه بتشغيل قسم الطوارئ الذي خفف عنهم عناء الانتقال إلى محافظة المجاردة.

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وقدم عدد الأهالي شكرهم وامتنانهم لسموه على لسان الشيخ علي موسى عواجي الذي أشاد بهذا التوجيه الذي رفع عن كاهل أهالي المركز معاناتهم من الانتقال لطلب أبسط الأمور لمسافة تزيد على ٧٠ كلم؛ مؤكدين أن هذه اللفته الكريمة كانت نافذة أمل لأهالي المركز لتوفير الرعاية الصحية والأولية والإسعافية التي يحتاجونها.

وفي ختام مكالمته أبلغ الأمير تركي بن طلال سلامه لأهالي ثربان وقال متحدثاً للشيخ علي عواجي: “سلم لي عليهم السلام الكثير؛ وقول لهم إن شاء الله إن القادم أفضل بحول الله”.

وكان محافظ المجاردة قد تجول في المركز وأقسامه حيث يحتوي على العديد من الاقسام منها عيادة الأسنان والأشعة وعيادة للنساء ومتابعة الحوامل إضافة لقسم الطوارئ الذي تم افتتاحه وتفقد الخدمات التي يقدمها المركز وشكر للعاملين هذه الجهود وحثهم لبذل المزيد .