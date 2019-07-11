إيران.. مقتل جندي في #الحرس_الثوري باشتباكات غربي البلاد

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صحيفة الخليج الالكترونية
قتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، خلال اشتباك مع مسلحين في مدينة جوانرود بإقليم كرمانشاه غربي البلاد.
وأعلن مقر “النجف الأشرف” في القوات البرية في الحرس الثوري عن تفكيك خلية إرهابية في مدينة جوانرود، وضبط كميات من الأسلحة والذخيرة ومعدات اتصال.
وقال إن الخلية تسللت من الحدود الغربية، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إيران.
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