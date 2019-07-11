شكرا لقرائتكم وفد من "حماس" إلى موسكو يبحث المصالحة و"صفقة القرن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 10 يوليو 2019 / 20:06

يتوجه وفد من حركة "حماس" الفلسطينية برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق إلى العاصمة الروسية موسكو الأسبوع المقبل، لعقد جلسة محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.



ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصدر مسؤول في الحركة تأكيده أن الزيارة ستبدأ الاثنين المقبل لبحث تطورات الموقف حول جهود المصالحة الفلسطينية، والوساطة التي تقودها مصر لإنجاح هذه الجهود، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالقضية الفلسطينية، والوضع الحالي بعد "ورشة المنامة"، وإمكانية دعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى لقاء موسع في موسكو.

وكانت موسكو استضافت في شباط (فبراير) الماضي لقاء موسعا للفصائل الفلسطينية لم يحرز أي تقدم حقيقي في ملف المصالحة. ووجهت موسكو دعوة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية لزيارتها قبل أشهر، إلا أن الزيارة ألغيت.