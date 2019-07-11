شكرا لقرائتكم قلق روسي - سوري من انخفاض وتيرة خروج النازحين من مخيم الركبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 11 يوليو 2019 / 08:37

عبرت موسكو ودمشق، اليوم الأربعاء، عن قلقهما إزاء انخفاض أعداد من يغادرون مخيم الركبان للاجئين (جنوب غربي سورية). ودعتا واشنطن الى "التعقل والتوقف عن عرقلة عملية عودة اللاجئين".



ولفت بيان صدر عن المركزين الروسي والسوري لتنسيق عودة اللاجئين، نشرته وسائل اعلام روسية، إلى أن الوضع الإنساني في الركبان يتدهور بسرعة. وأضاف: "في ظل هذه الظروف، نشعر بقلق بالغ إزاء انخفاض وتيرة خروج النازحين من المخيم، بسبب رغبة المسلحين المؤتمرين بإمرة واشنطن في الحفاظ على درع بشرية متمثلة في قاطني المخيم، لأطول فترة ممكنة".

وأشار البيان إلى أنه بغية تحقيق هذا الهدف، يزيد المسلحون باستمرار الثمن المطلوب من اللاجئين دفعه مقابل المرور في منطقة التنف حتى معبر جليغم، وهو منفذ إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

ولفت البيان اهتمام المجتمع الدولي إلى أن مواصلة الولايات المتحدة وحلفائها الاحتفاظ بأراض سورية تحت سيطرتهم، يمدد عمر الأزمة السورية ويعيق جهود التسوية.