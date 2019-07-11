شكرا لقرائتكم البرلمان المصري يرفع الحصانة عن نائب متهم بالرشوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – الحياة | منذ 11 ساعة في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 10 يوليو 2019 / 19:22

وافق البرلمان المصري في جلسته اليوم، على طلب النائب العام المستشار نبيل صادق في رفع الحصانة عن النائب البرلماني في محافظة الإسكندرية صلاح عيسى، تمهيداً للتحقيق معه في اتهامات باستغلال النفوذ، وتلقي رشوة مالية قدرها مليونا جنيه (الدولار نحو 17 جنيهاً)

Advertisements

وتنص المادة 113 من الدستور المصري على أنه "لا يجوز، فى غير حال التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس".

وصوت مجلس النواب في جلسته اليوم على طلب النائب العام في خصوص عيسى، غداة موافقة اللجنة التشريعية على الطلب، علماً بأن النائب تغيب عن الجلسة.



ويواجه النائب البرلماني اتهامات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، في شأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية.

وأوضحت التحقيقات أن النائب تورط في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي ولطفي فايق جرجس نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.