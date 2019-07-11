شكرا لقرائتكم وفد العشائر العربية من دار الفتوى: متمسكون باتفاق الطائف وبتطبيق أحكام الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 10 يوليو 2019 / 19:21

ثمن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "الجهود المميزة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في قضية أحداث الجبل"، وأكد خلال لقائه ابراهيم في دار الفتوى، ان "السياسيين مهما اختلفوا في الرأي ولكنهم أبناء البلد الواحد ولديهم الحكمة في معالجة الأمور مهما كانت صعبة، وتكليف اللواء إبراهيم في هذه القضية وغيرها من القضايا الوطنية لهو دليل على الوعي والإحساس بالمسؤولية التي يتحلى بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يتحمل أعباء المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة والتي تتطلب المزيد من الهدوء والصبر".



ابراهيم: جولتنا دليل تقدم

أما اللواء إبراهيم الذي لم يشأ الإدلاء باي تصريح إكتفى بقوله للإعلاميين أثناء خروجه من دار الفتوى "هناك تقدم وجولتنا دليل تقدم".

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وكان مفتي الجمهورية التقى في دار الفتوى، وفدا من رؤساء العشائر العربية وفاعلياتها في لبنان برئاسة النائب محمد سليمان، الذي قال: "أكدنا لسماحته أننا متمسكون باتفاق الطائف وبتطبيق أحكام الدستور، وتمسكنا بالعيش المشترك وبتغليب منطق الدولة وبالحفاظ على الاستقرار الأمني والمالي والسياسي للنهوض بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا. وشددنا على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وأن لا غلبة في هذا البلد لفريق على حساب الفريق الآخر مهما امتلك من وسائل القوة، لأننا محكومون بالتوافق، فإما ننجح معا وإما نفشل معا".

اضاف: "من هذه الدار نؤكد التزامنا والتفافنا حول مرجعيتنا الدينية المتمثلة بصاحب السماحة، ووقوفنا إلى جانب مرجعيتنا السياسية المتمثلة بدولة الرئيس سعد الحريري. ونثني على كل الجهود التي يبذلها دولة الرئيس والاتصالات التي يجريها من اجل تهدئة الأوضاع، لعل أصحاب الرؤوس الحامية يهدأون ويضعون مصلحة البلد في أولوياتهم، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية المقلقة التي لا تحتمل مزيدا من التأزيم".

واكد سليمان أن "صلاحيات رئيس الحكومة منصوص عليها في الدستور وهي واضحة وضوح الشمس وليست في حاجة إلى التفسير أو التأويل وأنها لن تتأثر بمحاولات البعض أو تصريحات من هنا أو هناك مهما علا شأنه". ودعا إلى "عودة المؤسسات الدستورية إلى عملها المنتظم رأفة بالبلاد والعباد".