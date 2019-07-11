الان تتابع أمريكا: حظر كاميرات المراقبة الصينية لمنع التجسس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365: تبقى أمام الوكالات الاتحادية الأمريكية خمسة أسابيع لانتزاع كاميرات مراقبة صينية، امتثالاً للحظر الذي فرضه الكونغرس العام الماضي في محاولة لتبديد خطر التجسس من جانب بكين. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه على الرغم من صدور قرار الحظر العام الماضي، ما زالت هناك آلاف الكاميرات في أماكنها، ورجحت إلا يتم نزعها قبل نهاية المهلة في 13 أغسطس المقبل.

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